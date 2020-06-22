На Волині відсьогодні посилили карантин



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В області не працюватимуть кафе, ресторани, фітнес-центри, торгові центри та дитячі садочки

На сьогодні коефіцієнт виявлення випадків інфікування в області становить 21,16% (при рекомендованих не більше 11-ти), - облдержадміністрація

У Волинській області сьогодні, 22 червня, через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють у Волинській облдержадміністрації.

В облдержадміністрації зазначили, що Волинська область досі залишається серед тих, хто ще не готовий до послаблення карантинних обмежень та переходу до наступного етапу адаптивного карантину через високий показник захворюваності.

«На сьогодні коефіцієнт виявлення випадків інфікування в області становить 21,16% (при рекомендованих не більше 11-ти), а показник динаміки зростання інфікування коронавірусом становить 23,5% (при рекомендованому не більше 10-ти)», - поінформували у місцевій владі.

Тому з 22 червня на території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім:

діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менше як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14-ти років), діяльності з надання послуг із здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок;

здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;

роботи дошкільних навчальних закладів.

Окрім цього, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський та Камінь-Каширський.

Як повідомлялося, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Нагадаємо, що сьогодні Одеса посилює карантин: поліція перевірятиме транспорт, пляжі та ринки.

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