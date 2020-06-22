В Україні по-новому визначатимуть, в яких регіонах треба посилювати карантин



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Тепер рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада Фото: zaxid.ne

Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин

Від сьогодні, 22 червня, в областях України рішення про посилення карантину ухвалюватиме місцева влада. За новою методикою будуть визначатися регіони, які потребують більш жорсткого карантину.

Про це йдеться у постанові на сайті Кабінету міністрів від 17 червня.

Карантин тепер посилюватимуть у регіонах, де:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

Місцева влада тепер зможе посилити або послабити карантин: щодо проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів; діяльності установ, що надають послуги з розміщення; роботи метрополітену; перевезення пасажирів в усіх видах сполучень; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів.

Посилення карантину на місцях буде вводитися та припинятися на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, яке ухвалюватимуть за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації.

Крім того, у постанові уряд рекомендує суб’єктам господарювання на період дії карантину за потреби зміни режим їхньої роботи: початок роботи о 10:00 або пізніше.

Йдеться роботу гуртової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, поштову та кур’єрську діяльність, тимчасове розміщування та організацію харчування, страхову діяльність, освіту, надання соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

А ось органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності рекомендують на період дії карантину встановити працівникам, де це можливо, гнучкий режим робочого часу.

Так, пропонують передбачити різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу. Цим хочуть обмежити скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу та з роботи.

Коронавірус в Україні

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

Нагадаємо, що сьогодні Одеса посилює карантин: поліція перевірятиме транспорт, пляжі та ринки.

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