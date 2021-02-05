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    У Києві у школярки вибухнув смарт-годинник: дитина в лікарні

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    У дівчинки був дитячий смарт-годинник - У Києві у школярки вибухнув смарт-годинник: дитина в лікарні
    У дівчинки був дитячий смарт-годинник
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У результаті вибуху смарт-годинника дівчинка отримала опіки руки

    4 лютого в Києві на руці у школярки вибухнув смарт-годинник. Дівчинку з опіками доставили до лікарні, їй необхідна операція. У вайбер-групах столичних шкіл вчителі просять батьків звернути увагу на смарт-годинник своїх дітей, щоб уникнути подібних випадків.

    Інформацію про травмовану дитину «Фактам» підтвердила директорка школи № 99 в Дніпровському районі Галина Собчук. За її словами, мама однієї з учениць молодших класів повідомила, що вранці 4 лютого по дорозі до школи постраждала її дочка. Більш детальна інформація про дитину, характер травм та інше не розголошується. Також не вказується, який саме годинник був на руці у дівчинки.

    Родичка постраждалої школярки розповіла «Фактам», що це був дитячий смарт-годинник дуже відомої і популярної марки.

    Дівчинка зараз перебуває під крапельницями в опіковому центрі, її готують до операції.

    Інформація про те, що смарт-годинники наносять травми їх власникам, з'являється не вперше. Так, раніше було кілька випадків, коли такі пристрої обпалювали зап'ястя своїм власникам. Також користувачі скаржилися, що під час зарядки сильно смарт-годинники перегріваються. Але до вибухів у жодному випадку не доходило.

    Нагадаємо, що американські вчені провели серію досліджень і прийшли до висновку, що люди, які тримають телефон поруч з ліжком, наражаються на смертельну небезпеку.

    Психолог Дмитро Синарєв перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона

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    Теги: вибух Київ діти телефон гаджет небезпека
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