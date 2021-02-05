Більше половини дітей на Донбасі живуть в умовах зубожіння – ЮНІСЕФ

Кількість дітей, що зростають в умовах бідності, невпинно зростає

Крім наслідків військового конфлікту, ситуацію ускладнила пандемія коронавірусу

На Донбасі збільшилася кількість дітей, котрі зростають в умовах крайньої бідності, зумовлену збройним конфліктом та пандемією коронавірусу. Із 36% тепер таких дітей понад 50%.

Про це заявила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер під час конференції «Пандемія Covid-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України», – повідомляє Укрінформ.

«За нашими даними, процент дітей, які живуть в бідності, збільшився з близько 36% до понад 50%», – сказала вона.

За словами Сільвандер, ситуація з бідністю викликана наслідками військового конфлікту, зокрема, відсутністю роботи, транспорту і доріг, знищенням інфраструктурних об’єктів, а пандемія коронавірусу спричинила додатковий економічний тягар для вразливих груп населення.

Окрім того, представниця ЮНІСЕФу зазначила, що фонд спостерігає збільшення кількості дітей, що проживають у бідності, у порівнянні з такими ж дорослими.

«Сім’ї з кількома дітьми чи однією дитиною більш ймовірно зазнають бідності, особливо у ситуації з коронавірусною пандемією», – резюмувала Сільвандер.

До слова, внаслідок суттєвого падіння рівня планової вакцинації серед дітей на Сході України, зокрема у зоні збройного конфлікту, серед місцевого населення через кілька років може розпочатися епідемія кору.