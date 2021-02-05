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    Суспільство

    Більше половини дітей на Донбасі живуть в умовах зубожіння – ЮНІСЕФ

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    Кількість дітей, що зростають в умовах бідності, невпинно зростає - Більше половини дітей на Донбасі живуть в умовах зубожіння – ЮНІСЕФ
    Кількість дітей, що зростають в умовах бідності, невпинно зростає
    Фото з відкритих джерел

    Крім наслідків військового конфлікту, ситуацію ускладнила пандемія коронавірусу

    На Донбасі збільшилася кількість дітей, котрі зростають в умовах крайньої бідності, зумовлену збройним конфліктом та пандемією коронавірусу. Із 36%  тепер таких дітей понад 50%.

    Про це заявила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер під час конференції «Пандемія Covid-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України», – повідомляє Укрінформ.

    «За нашими даними, процент дітей, які живуть в бідності, збільшився з близько 36% до понад 50%», – сказала вона.

    За словами Сільвандер, ситуація з бідністю викликана наслідками військового конфлікту, зокрема, відсутністю роботи, транспорту і доріг, знищенням інфраструктурних об’єктів, а пандемія коронавірусу спричинила додатковий економічний тягар для вразливих груп населення.

    Окрім того, представниця ЮНІСЕФу зазначила, що фонд спостерігає збільшення кількості дітей, що проживають у бідності, у порівнянні з такими ж дорослими.

    «Сім’ї з кількома дітьми чи однією дитиною більш ймовірно зазнають бідності, особливо у ситуації з коронавірусною пандемією», – резюмувала Сільвандер.

    До слова, внаслідок суттєвого падіння рівня планової вакцинації серед дітей на Сході України, зокрема у зоні збройного конфлікту, серед місцевого населення через кілька років може розпочатися епідемія кору.

    Теги: Донбас діти ООН війна епідемія коронавірус
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