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    Син ведучої прогнозу погоди ледь не зірвав прямий ефір (відео)

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    Через пандемію коронавірусу Лопес працює з дому, тому виходить в ефір з кімнати, яка переобладнана в імпровізовану студію - Син ведучої прогнозу погоди ледь не зірвав прямий ефір (відео)
    Через пандемію коронавірусу Лопес працює з дому, тому виходить в ефір з кімнати, яка переобладнана в імпровізовану студію

    «Він тепер ходить, так що я втратила контроль»

    Американська ведуча прогнозу погоди Леслі Лопес ледь не зірвала прямий ефір, коли її 10-місячний син увірвався в кадр і обійняв матір.

    Через пандемію коронавірусу Лопес працює з дому, тому виходить в ефір з кімнати, яка переобладнана в імпровізовану студію. В один момент її ногу обійняв син, який теж перебував у приміщенні. Жінка спочатку зніяковіла від несподіванки, проте майже відразу розсміялася і сказала глядачам, що до неї прийшов син Нолан.

    «Він тепер ходить, так що я втратила контроль», – пожартувала Лопес. Після цього вона взяла дитину на руки і продовжила мовлення.

    Теги: ЗМІ США діти жінка
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