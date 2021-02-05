Син ведучої прогнозу погоди ледь не зірвав прямий ефір (відео)

Через пандемію коронавірусу Лопес працює з дому, тому виходить в ефір з кімнати, яка переобладнана в імпровізовану студію

«Він тепер ходить, так що я втратила контроль»

Американська ведуча прогнозу погоди Леслі Лопес ледь не зірвала прямий ефір, коли її 10-місячний син увірвався в кадр і обійняв матір.

Через пандемію коронавірусу Лопес працює з дому, тому виходить в ефір з кімнати, яка переобладнана в імпровізовану студію. В один момент її ногу обійняв син, який теж перебував у приміщенні. Жінка спочатку зніяковіла від несподіванки, проте майже відразу розсміялася і сказала глядачам, що до неї прийшов син Нолан.

«Він тепер ходить, так що я втратила контроль», – пожартувала Лопес. Після цього вона взяла дитину на руки і продовжила мовлення.