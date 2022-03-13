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    Події в Україні

    На Запоріжжі окупанти пограбували історико-архітектурний музей

    Поряд із музеєм окупанти облаштували блокпост - На Запоріжжі окупанти пограбували історико-архітектурний музей
    Поряд із музеєм окупанти облаштували блокпост
    фото з відкритих джерел

    Музей є єдиною у регіоні замковою спорудою

    У Василівському районі Запорізької області російські загарбники пограбували єдину замкову споруду в області – музей-заповідник «Садибу Попова». Про це на сторінці у Facebook повідомила директор Василіського історико-архітектурного музею «Садиба Попова» Ганна Головко.

    «Терміново. Тілько що окупантами було пограбовано музей-заповідник «Садиба Попова». Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху», –написала вона.

    У Василівці знаходиться блок-пост російських військових.

    До відома, Василівська садиба Попова – єдина у регіоні замкова споруда. Палац було збудовано у 1894 році, він нагадував за архітектурою середньовічні європейські замки. До цього часу збереглися зубчасті стіни з брамою, кілька флігелів, серед яких виділяється Західний флігель (Англійський замок), цегляна оглядова вежа (донжон) та стайня (кінний двір). На цій базі функціонує історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова», що є пам'яткою національного значення. Розташований він за 40 км від Запоріжжя.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у неділю, 13 березня. Він розповів про втрати окупантів та назвав ключове завдання влади сьогодні.

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    Теги: Запоріжжя окупанти пограбування музей Запорізька область Facebook
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    На Запоріжжі окупанти пограбували історико-архітектурний музей