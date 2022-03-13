Президент Польщі назвав, які дії РФ стануть переломним моментом для НАТО

Терористичні дії Росії загрожуюють усій Європі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія може застосувати хімічну зброю, оскільки Володимир Путін перебуває в дуже складній ситуації. І якщо він це зробить, за словами польського президента, це буде переломним моментом для НАТО. Про це повідомляє The Guardian.

«Якщо Путін застосує зброю масового ураження, це стане переломним моментом. Напевно Північноатлантичному альянсу доведеться сісти за стіл переговорів і серйозно задуматися про те, що робити, тому що тоді це стане небезпечним не тільки для Європи або нашого регіону, але і для всього світу», – заявив Дуда.

При цьому він додав, що Путін політично вже програв війну, а внутрішньо він її не виграє.

До слова, речниця Білого дому заявила, що Росія має довгий і добре задокументований «послужний список» щодо використання хімічної зброї, у тому числі під час замахів на убивство й отруєння політичних ворогів путіна, зокрема Олексія Навального.

Псакі зауважила, що саме Москва продовжує підтримувати режим Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю, а також тривалий час здійснювала програму біологічної зброї на порушення міжнародного права.

Крім того, вказала речниця Білого дому, Росія й раніше звинувачувала Захід у тих порушеннях, до яких вдається сама. Зокрема, у грудні росія брехливо звинуватила США в розміщенні підрядників із хімічною зброєю в Україні.

Також Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.