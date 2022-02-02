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    На Запоріжжі зафіксоване унікальне природне явище (відео)

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    &laquo;Крижані млинці&raquo; утворюються під пливом вітру - На Запоріжжі зафіксоване унікальне природне явище (відео)
    «Крижані млинці» утворюються під пливом вітру
    скріншот із відео

    Лід на воді може створювати різні хитромудрі фігури

    У Бердянську місцеві мешканці спостерігали незвичне природне явище під назвою «крижані млинці». Про це пише «Голос Запоріжжя».

    На поверхні води можна було спостерігати крижини дивної округлої форми, які нагадують «крижаних» медуз або замерзлі «млинці».

    Це природне явище трапляється досить рідко і має назву «крижані млинці».

    Лід на воді може створювати різні хитромудрі фігури, однією з яких є крижини, схожі на млинці. Вони мають округлу форму, і можуть становити від 30 см до 3 м у діаметрі та 10 см товщини.

    Такий крижаний млинець виникає за умов, коли температура повітря сягає нуль градусів, але є легкий бриз. Як правило, формування млинця починається з тонкого шару сльоти (іноді називають «крижане сало»), яке розпадається на округлі форми.

    Потім хвилі завершують кінцеве формування країв і після цього з’являється крижаний млинець.

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    Теги: Запоріжжя повітря природа
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    На Запоріжжі зафіксоване унікальне природне явище (відео)