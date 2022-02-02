На Запоріжжі зафіксоване унікальне природне явище (відео)

Лід на воді може створювати різні хитромудрі фігури

У Бердянську місцеві мешканці спостерігали незвичне природне явище під назвою «крижані млинці». Про це пише «Голос Запоріжжя».

На поверхні води можна було спостерігати крижини дивної округлої форми, які нагадують «крижаних» медуз або замерзлі «млинці».

Це природне явище трапляється досить рідко і має назву «крижані млинці».

Лід на воді може створювати різні хитромудрі фігури, однією з яких є крижини, схожі на млинці. Вони мають округлу форму, і можуть становити від 30 см до 3 м у діаметрі та 10 см товщини.

Такий крижаний млинець виникає за умов, коли температура повітря сягає нуль градусів, але є легкий бриз. Як правило, формування млинця починається з тонкого шару сльоти (іноді називають «крижане сало»), яке розпадається на округлі форми.

Потім хвилі завершують кінцеве формування країв і після цього з’являється крижаний млинець.

Нагадаємо, кілька днів тому на Вінниччині селяни зафіксували рідкісне для зими природне явище.

Також туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео.

Як відомо, із настанням сильних морозів в Одесі можна спостерігати рідкісне природне явище: море почало парувати.

До слова, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).





