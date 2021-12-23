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    В Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище (відео)

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    Моряки чекають, доки пар піде - В Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище (відео)
    Моряки чекають, доки пар піде
    фото сріншот відео

    Вночі в Одесі було 10 градусів нижче нуля, а температура морської води +5

    Із настанням сильних морозів в Одесі можна спостерігати рідкісне природне явище: море почало парувати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Як зазначається, таке явище можна спостерігати лише взимку і лише за умови сильних морозів. Акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

    Повідомляється, що сьогодні вночі в Одесі було 10 градусів нижче нуля, а температура морської води +5. Тож зранку і з'явилася пара.

    Доки одесити милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Бо ж навігації він лише заважає, суттєво зменшує видимість на морі.

    Нещодавно в Одесі на головному пляжі в Аркадії серфінгісти декілька днів поспіль ловили хвилі. У місті була дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла.

    До слова, у жовтні одеський порт заполонила величезна кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром.

    Раніше в Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.

    Теги: Чорне море Одеса пляжі одесити
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    В Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище (відео)