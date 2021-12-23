В Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище (відео)

Вночі в Одесі було 10 градусів нижче нуля, а температура морської води +5

Із настанням сильних морозів в Одесі можна спостерігати рідкісне природне явище: море почало парувати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, таке явище можна спостерігати лише взимку і лише за умови сильних морозів. Акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

Повідомляється, що сьогодні вночі в Одесі було 10 градусів нижче нуля, а температура морської води +5. Тож зранку і з'явилася пара.

Доки одесити милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Бо ж навігації він лише заважає, суттєво зменшує видимість на морі.

Нещодавно в Одесі на головному пляжі в Аркадії серфінгісти декілька днів поспіль ловили хвилі. У місті була дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла.

До слова, у жовтні одеський порт заполонила величезна кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром.

Раніше в Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.