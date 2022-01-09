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    Туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео

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    Яскраве гало з&rsquo;являється лише 10-20 разів на рік - Туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео
    Яскраве гало з’являється лише 10-20 разів на рік
    фото: скріншот із відео

    Гості курорту мали змогу помилуватися «веселкою навколо сонця»

    На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксували надзвичайно красиве природне явище. 9 січня відпочивальники могли помилуватися гало – «веселкою навколо сонця». Відповідне відео опублікували на сторінці курорту в Instagram.

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    Публикация от Туристичний курорт «Буковель» (@bukovel)

    Гало – це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах.

    В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве з’являється лише 10-20 разів на рік.

    Поява гало часто свідчить про зміну погоди – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

    Також із настанням сильних морозів в Одесі можна спостерігати рідкісне природне явище: море почало парувати.

    Нагадаємо, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

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    Теги: прогноз погоди Instagram природа Буковель море
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    Туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео