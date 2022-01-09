Туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео

Яскраве гало з’являється лише 10-20 разів на рік

Гості курорту мали змогу помилуватися «веселкою навколо сонця»

На гірськолижному курорті «Буковель» зафіксували надзвичайно красиве природне явище. 9 січня відпочивальники могли помилуватися гало – «веселкою навколо сонця». Відповідне відео опублікували на сторінці курорту в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Туристичний курорт «Буковель» (@bukovel)

Гало – це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве з’являється лише 10-20 разів на рік.

Поява гало часто свідчить про зміну погоди – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Також із настанням сильних морозів в Одесі можна спостерігати рідкісне природне явище: море почало парувати.

Нагадаємо, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).