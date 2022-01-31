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    На Вінниччині селяни зафіксували рідкісне для зими природне явище

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    Веселка може з'явитися у небі і у зимову пору - На Вінниччині селяни зафіксували рідкісне для зими природне явище
    Веселка може з'явитися у небі і у зимову пору
    фото з відкритих джерел

    Наприкінці січня у небі з'явилася веселка

    У селі Городківка, що на Вінниччині, у неділю, 30 січня, місцеві жителі змогли спостерігати веселку. Та з'явилася у небі після обіду. Фотографію селяни виклали у соціальні мережі, повідомляє «Вінниця.info».

    «А у нас сьогодні райдуга! Усе б нічого, але ж 30 січня 2022 року на календарі! Упіймала веселку в об'єктив Альона Тарнаруцька-Август», – написала на сторінці сільської спільноти Валентина Гижко.

    «Таке буває навіть взимку, але дуже рідко. Природою такого явища є оптичні ефекти в атмосфері», – розповів начальник Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрій Власов.

    Як правило, райдуга з'являється пізньою весною та влітку після дощу. Пізньої осені та взимку побачити веселку майже неможливо, це рідкісне явище.

    Нагадаємо, на Закарпатті у листопаді листопада місцеві жителі зафіксували рідкісне природне явище – веселку.

    Бачили та сфотографували листопадову веселку у гірському селі Ставне на Великоберезнянщині та селі Тибава на Свалявщині.

    Як пояснив краєзнавець Іван Циганин, веселку верховинці вважали доброю прикметою, про що свідчить і її місцева назва – «веселичка».

    «Вважали, що це природне явище принесе радість тому, хто його бачив. Що стосується осінньої веселички, та ще й у листопаді, то особисто я такого ще не бачив... Пишуть, що це – до теплої дощової погоди», – сказав він.

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    Теги: Вінниця Вінниччина соціальні мережі село природа
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    На Вінниччині селяни зафіксували рідкісне для зими природне явище