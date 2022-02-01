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    Вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими

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    З 1980 по 2019 рік світ потеплішав приблизно на 0,79&ordm;С - Вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими
    З 1980 по 2019 рік світ потеплішав приблизно на 0,79ºС
    фото: Matias Delacroix/Reuters

    Вчені США та Китаю пов'язали екстремальні погодні явища зі збільшенням вологості

    Вчені США та Китаю з'ясували, що вологість повітря є основним фактором виникнення небезпечних погодних явищ за умов зміни клімату. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Оцінка збільшення вологості разом із теплом показує, що зміна клімату з 1980 року відбувається майже вдвічі сильніше, ніж передбачалося раніше. Дослідники виміряли еквівалентну потенційну температуру, що відображає енергію вологи в атмосфері. Виявилося, що цей показник пов'язаний із такими екстремальними явищами, як хвилі тепла, опади та повені.

    Зі збільшенням середніх глобальних температур повітря починає утримувати більше вологи – сім відсотків за кожен зайвий градус Цельсія. При конденсації вологи виділяється теплова енергія, що посилює опади. Крім того, водяна пара є потужним парниковим газом, що посилює потепління.

    З 1980 по 2019 рік світ потеплішав приблизно на 0,79ºС. При цьому, зважаючи на енергію вологості, світ нагрівся і зволожився на 1,48ºС, а в тропіках потепління становило чотири градуси. Висока вологість у тропіках посилює штормову активність до тропічних циклонів та мусонів.

    Нагадаємо, експерти склали антирейтинг основних ризиків для людства на найближчі 10 років.

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    Теги: екологія клімат наука повітря Планета Земля
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    Вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими