Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютого

Сьогодні опади очікуються на півдні країни

У вівторок в Україні прогнозують уночі подекуди до -10

1 лютого в Україну прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок буде без істотних опадів.

Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

На півдні країни буде 2-7°С тепла. Водночас уночі приморозить до -3…-6°С.

У Карпатах вночі та вдень 5-10°С морозу.

На північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ.

На дорогах ожеледиця.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4…-6°С, вдень 0…-2°С.

Нагадаємо, стало відомо,чи варто готуватися до морозів та снігопадів мешканцям столиці.

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