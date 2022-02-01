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    Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютого

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    Сьогодні опади очікуються на півдні країни - Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютого
    Сьогодні опади очікуються на півдні країни
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    У вівторок в Україні прогнозують уночі подекуди до -10

    1 лютого в Україну прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок буде без істотних опадів.

    Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

    На півдні країни буде 2-7°С тепла. Водночас уночі приморозить до -3…-6°С.

    У Карпатах вночі та вдень 5-10°С морозу.

    На північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ.

    На дорогах ожеледиця.

    У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4…-6°С, вдень 0…-2°С.

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    Нагадаємо, стало відомо,чи варто готуватися до морозів та снігопадів мешканцям столиці.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютого