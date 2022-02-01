Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютого

Місяць почнеться з морозів: прогноз погоди на 1 лютогографіка
У вівторок в Україні прогнозують уночі подекуди до -10
1 лютого в Україну прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок буде без істотних опадів.
Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На півдні країни буде 2-7°С тепла. Водночас уночі приморозить до -3…-6°С.
У Карпатах вночі та вдень 5-10°С морозу.
На північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ.
На дорогах ожеледиця.
У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -4…-6°С, вдень 0…-2°С.
Нагадаємо, стало відомо,чи варто готуватися до морозів та снігопадів мешканцям столиці.