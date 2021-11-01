2021 рік може стати одним із найспекотніших в історії

Планета вступає «на незвідану територію» – ООН

Роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) в неділю, 31 жовтня, передає DW.

Глобальне потепління в результаті викидів парникових газів загрожує «далекосяжними наслідками для нинішнього і майбутніх поколінь», йдеться в попередній доповіді про стан клімату, опублікованому ВМО до відкриття 26-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP26).

Планета вступає «на незвідану територію», попередили автори документа.

На підставі даних за перші дев’ять місяців року ВМО прогнозує, що 2021 рік, ймовірно, посяде п'яте, шосте або сьоме місце серед найтепліших років. Поточний рік був дещо холоднішим за попередні, що пояснюється впливом природного явища Ла-Нінья, яке призвело до зниження температури повітря на початку року. Однак, за даними організації, це не суперечить загальній тенденції глобального потепління.

Глобальна середня температура з січня по вересень 2021 року була на 1,09 градуса за Цельсієм вищою, ніж в середньому в 1850-1900 роках, йдеться в доповіді. Також зазначається прискорення підйому рівня моря, що супроводжується подальшим підвищенням температури води і окисленням океану.

Найспекотнішим роком, зареєстрованим до теперішнього часу, був 2016 рік, коли середня температура була вищою на 1,2 градуса.

Нагадаємо, країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.

31 жовтня у шотландському місті Глазго стартувала глобальна кліматична конференція COP26.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

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