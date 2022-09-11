На Запорізькій АЕС відновила роботу резервна електролінія

Тепер станція зможе живитися зовнішньою електрикою

Фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволяє забезпечити її зовнішньою електрикою. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ в Twitter.

«Резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відновлена, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки», – заявили в агентстві.

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу.

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

Сьогодні російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч».

Напередодні, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.