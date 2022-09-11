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На Запорізькій АЕС відновила роботу резервна електролінія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Запорізькій АЕС відновила роботу резервна електролінія
фото з відкритих джерел

Тепер станція зможе живитися зовнішньою електрикою

Фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволяє забезпечити її зовнішньою електрикою. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ в Twitter.

«Резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відновлена, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки», – заявили в агентстві.

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу.

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

Сьогодні російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч».

Напередодні, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Теги: війна Запорізька АЕС АЕС

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