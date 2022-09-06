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Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Присутність військових та працівників «Росатому» тисне на персонал атомної станції 
фото: МАГАТЕ

Українські фахівці підтримують ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції, але це відбувається «за дуже складних умов»

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об'єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту. На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою «Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора».

Основні висновки:

  • Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.
  • Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.
  • Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.
  • МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.
  • Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.
  • Також незважаючи на те, що обстріл території ЗАЕС не призвів до аварійної ситуації, зберігається загроза ядерної безпеки та цілісності її об'єктів.

«МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС», – йдеться у звіті.

Підтримка у штатному режимі усіх систем безпеки ЗАЕС є результатом зусиль оперативного персоналу. Проте ці зусилля здійснюються у дуже складних умовах, коли на місці перебувають військовослужбовці і техніка, а також представники «Росатому», йдеться у звіті.

«Український персонал на ЗАЕС в умовах російської окупації відчуває постійний стрес і напругу, особливо у зв’язку з обмеженою кількістю персоналу. Це може призвести до збільшення кількості людських помилок», – звідує МАГАТЕ.

Працівникам повинні відновити належну робочу атмосферу, включно з підтримкою сімей.

«МАГАТЕ рекомендує, щоби сторони взяли на себе зобов’язання і внесли свій вклад у забезпечення ефективних ланцюжків постачання для забезпечення постійної ядерної безпеки і збереженості станції за будь-яких умов, включаючи транспортні коридори за підтримки агентства», – йдеться у звіті.   

Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Візит місії МАГАТЕ відбувся на тлі погіршення ситуації з безпекою на об'єкті. Російські війська влаштовували постійні провокації з обстрілами території атомної станції та розташованих на ній об'єктів, у кожному випадку звинувачуючи Збройні сили України.

Крім самого глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, до складу делегації увійшли 13 експертів з нейтральних країн. Зокрема, тому, що Москва не погодила участь представників США, Британії та інших країн, які надають Україні військову підтримку.

До 5 вересня на станції залишалися шестеро учасників місії, але з учорашнього дня – лише двоє. Очікується, що в такому кількісному складі МАГАТЕ буде представлено на Запорізькій АЕС на постійній основі. 

Увечері 2 вересня Гроссі по прибуттю до Відня вийшов на брифінг з попередніми підсумками візиту на ЗАЕС, в ході якого відповів на головні питання і анонсував підготовку докладного звіту. 

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Теги: росія Москва Енергодар безпека місто аварія АЕС обстріл окупанти МАГАТЕ

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