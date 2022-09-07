Окупанти обстрілюють Енергодар, місто знеструмлене

Рашисти влаштовують провокації поблизу найбільшої АЕС в Європі

Місто Енергодар сьогодні, 7 вересня, знову зазнає обстрілів окупантів. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно- відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо», – йдеться в повідомленні.

Мер попросив енергодарців дотримуватися правила двох стін під час обстрілів, а також зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч».

Напередодні, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Того ж дня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.