Обстріл ЗАЕС, «спецоперація» і зернові угоди. Путін зробив цинічні заяви

Російський диктатор цинічно заявив, що ЗАЕС обстрілює Україна, а зернові угоди виконуються неправильно

Президент країни-агресорки Володимир Путін сьогодні, 7 вересня, виступив на сесії Східного економічного форуму. Спілкуючись з учасниками форуму, низкою цинічних, а подекуди і безглуздих, заяв.

Обстріли Запорізької АЕС та Himars

Путін назвав нісенітницею заяви про те, що російська армія обстрілює Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Російський диктатор запевнив, що на території електростанції нібито було знайдено ракети від реактивних систем залпового вогню Himars, які постачають Україні США. Він також запевнив, що російської військової техніки там немає, хоча є багато підтверджень того, що Росія тримає військову техніку на ЗАЕС.

«Там же уламки Himars валяються й інших засобів ураження. Чи створює це загрозу чи ні? Звісно, створює!» – висловився Путін.

«Санкційна лихоманка»

Російський диктатор заявив, що санкції, які накладають західні країни на РФ, нібито загрожують усьому світу.

«На зміну епідемії прийшли інші виклики, також глобального характеру, які несуть загрозу для всього світу. Маю на увазі санкційну лихоманку Заходу, його агресивні спроби нав'язати іншим країнам модель поведінки, позбавити їхнього суверенітету та підкорити своїй волі», – сказав він.

Війна – на користь Росії

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.

Путін заявив, що Росія «нічого не втратила і не втратить» після початку війни проти України.

«Головне придбання – зміцнення нашого суверенітету. Ми набиратимемо темпи розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті», – сказав він.

Виїзд із РФ журналістів та опозиції

Путін переконаний, що опозиційні журналісти «навіть раді» виїхати із РФ. Російський диктатор заявив, що опозиційні журналісти, які залишили Росію, «працювали проти країни і за можливості із задоволенням перебралися за кордон».

«Тотальний терор українських націоналістів»

Диктатор РФ Путін заявив, що в Україні «через тотальний терор з боку українських націоналістів, які захопили владу, багато людей бояться відкрити рота». Він заявив, що в Україні є багато людей, які підтримують РФ, і Росія повинна підтримувати їх.

Звинувачення щодо «зернових угод»

Путін заявив, що Європейський союз нібито грубо порушив умови «зернової угоди», забравши собі практично все продовольство, призначене найбіднішим країнам. За словами російського диктатора, у найбідніші країни, що розвиваються, були відправлені нібито всього два судна з 87.

«Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, направлене не в країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу», – обурився Путін.

При цьому Путін запевнив, що Росія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо зернової угоди та виконає їх до кінця. Водночас він не виключив можливість обмеження вивозу українського зерна.

«Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль. Що здатне призвести до небувалої гуманітарної катастрофи. Може варто задуматися про те, щоб обмежити направлення вивезення зерна та торговельного продовольства цим маршрутом? Я обов'язково пораджуся на цю тему із президентом Туреччини, паном Ердоганом», – сказав Путін.

«Недемократичне» призначення Ліз Трасс

Коментуючи обрання Ліз Трасс прем'єр-міністром Великої Британії, Путін назвав процедуру виборів глави британського уряду «далекою від демократичних принципів».

«Народ Великої Британії не бере участі у зміні уряду. Правлячі еліти мають свої установки. Ми знаємо позицію торі з цих питань, у тому числі стосовно Росії», – сказав він.

Заява про «ДНР» та «ЛНР» і міжнародне право

Путін обурився, що міжнародне право постійно зневажається, але запевнив, що Росія тут ні причому. Російський диктатор сказав, що Москву постійно звинувачують у порушенні міжнародного права, хоча допомогу «Л/ДНР» російська армія надає нібито відповідно до норм Статуту ООН.

«Ось зараз багато хто говорить про те, що Росія порушує міжнародне право. Я вважаю, що це абсолютно не відповідає дійсності. Хто розпочав війну в Іраку без жодних санкцій ООН? Хто руйнував Югославію під пристойними приводами, хто це робив? Хто розв'язав війну у центрі Європи, здійснюючи бомбардування Белграда? Ніхто не згадував тоді про принципи міжнародного права», – обурюється російський президент.

Скарги на несправедливість світу

Російський президент виступив за необхідність багатополярного устрою світу.

«Світ має бути набагато справедливішим, світ не повинен бути заснований на диктаті однієї країни, яка уявила себе представником пана бога на землі, а може, навіть вище, і засновує всю свою політику на своїй нібито винятковості», – сказав політик.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили відео, як президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил РФ дещо дивно поводилися під час перегляду військових навчань «Схід-2022».

Також відомо, що раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас. Він заявив, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде».