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ЗАЕС повністю зупинила роботу, – Енергоатом

Ірина Жукевич
glavcom.ua
ЗАЕС повністю зупинила роботу, – Енергоатом
ЗАЕС повністю зупинила роботу
Фото з відкритих джерел

Йде підготовка до розхолодження ЗАЕС та переведення у холодний стан

Запорізька атомна електростанція повністю зупинена, про це НАЕК «Енергоатом» повідомляє у Telegram.

Сьогодні, 11 вересня, вночі, о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Іде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, зауважили в Енергоатомі.

Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального.

НАЕК «Енергоатом» здійснює всіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

«Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС», – наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

Сьогодні російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч».

Напередодні, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Того ж дня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: Запорізька АЕС АЕС

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