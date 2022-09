Ситуація на ЗАЕС: опубліковано повний звіт місії МАГАТЕ

Місія експертів МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС оприлюднила звіт про ситуацію щодо ядерної безпеки.

Звіт з 52 сторінок під назвою «Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора» опубліковано на сайті МАГАТЕ .

Серед іншого, місія МАГАТЕ висловила «серйозну стурбованість» ситуацією на об'єкті і закликала створити «зону захисту ядерної безпеки» навколо Запорізької АЕС.

«Існує нагальна потреба в тимчасових заходах з метою запобігання ядерній аварії внаслідок фізичних пошкоджень, спричинених військовим чином, - мовиться у документі. - «Цього можна досягти шляхом негайного створення зони захисту ядерної безпеки».

Експерти додають, що «МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони захисту ядерної безпеки на Запорізькій АЕС».

