Ситуація на ЗАЕС: опубліковано повний звіт місії МАГАТЕ

У звіті вказано, що український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском

Місія експертів МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС оприлюднила звіт про ситуацію щодо ядерної безпеки.

Звіт з 52 сторінок під назвою «Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора» опубліковано на сайті МАГАТЕ .

Серед іншого, місія МАГАТЕ висловила «серйозну стурбованість» ситуацією на об'єкті і закликала створити «зону захисту ядерної безпеки» навколо Запорізької АЕС.

«Існує нагальна потреба в тимчасових заходах з метою запобігання ядерній аварії внаслідок фізичних пошкоджень, спричинених військовим чином, - мовиться у документі. - «Цього можна досягти шляхом негайного створення зони захисту ядерної безпеки».

Експерти додають, що «МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони захисту ядерної безпеки на Запорізькій АЕС».

🚨 New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

📑 https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022

У звіті вказано, що український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском. За таких умов, мовиться у документі, «експлуатація ЗАЕС є нестабільною та може призвести до збільшення людських помилок із наслідками для ядерної безпеки».

За документом, під час візиту до атомної станції, яка наразі окупована російськими військами, експерти МАГАТЕ виявили пошкодження внаслідок обстрілів, причому деякі пошкодження - поблизу будівель реактора та у приміщеннях навколо станції. Зокрема, пошкодження виявили у таких місцях:

Спеціальна будівля, де зберігається свіже ядерне паливо та тверді радіоактивні відходи

Приміщення, де розташована центральна станція сигналізації системи фізичного захисту

Контейнер, де знаходиться система моніторингу радіації

Дахи різних будівель, зокрема, будівлі для відпрацьованого ядерного палива

Експерти МАГАТЕ вказують, що на території Запорізької АЕС були проведені деякі ремонтні роботи або вони тривають, щоб усунути певні пошкодження.

Міжнародна місія підтвердила, що на території ЗАЕС присутній російський військовий персонал, транспортні засоби і обладнання в різних місцях, зокрема, кілька військових вантажівок на першому поверсі енергоблоків 1 і 2, а також військові транспортні засоби, що стояли під естакадою, яка з’єднує реакторні блоки.

До звіту також додані фотографії, які підтверджують присутність на атомній станції російських військових транспортів засобів.

Експерти МАГАТЕ засвідчили присутність на Запорізькій АЕС експертної групи російського державного оператора атомних електростанції «Росенергоатому».

У звіті мовиться, що експерти не виявили жодних ознак, які б викликали занепокоєння щодо поширення ядерного забруднення.

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Візит місії МАГАТЕ відбувся на тлі погіршення ситуації з безпекою на об'єкті. Російські війська влаштовували постійні провокації з обстрілами території атомної станції та розташованих на ній об'єктів, у кожному випадку звинувачуючи Збройні сили України.

Крім самого глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, до складу делегації увійшли 13 експертів з нейтральних країн. Зокрема, тому, що Москва не погодила участь представників США, Британії та інших країн, які надають Україні військову підтримку.

До 5 вересня на станції залишалися шестеро учасників місії, але з учорашнього дня – лише двоє. Очікується, що в такому кількісному складі МАГАТЕ буде представлено на Запорізькій АЕС на постійній основі.

Увечері 2 вересня Гроссі по прибуттю до Відня вийшов на брифінг з попередніми підсумками візиту на ЗАЕС, в ході якого відповів на головні питання і анонсував підготовку докладного звіту.