На Запорізькому напрямку окупант переплив водойму, щоб здатися в полон
На кадрах, знятих із дрона, видно, як росіянин пливе, тримаючи над головою білий прапор
На Запорізькому напрямку російський окупант знайшов спосіб здатись в полон Силам оборони України. Для цього йому довелося долати водну перешкоду. Відповідне відео поширив Telegram-канал InformNapalm.
На кадрах, знятих із дрона, видно, як росіянин пливе, тримаючи над головою білий прапор. На березі до нього підбігає український військовий.
«Російським військам у Криму теж не завадило б вже зараз починати тренування вплав долати Керченську протоку, бо міст скоро може вже не працювати», – ідеться у підписі до відео.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно почастішали випадки суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Також під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад.
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