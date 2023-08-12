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На Запорізькому напрямку окупант переплив водойму, щоб здатися в полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Запорізькому напрямку окупант переплив водойму, щоб здатися в полон
Окупант поплив здаватися з білим прапором
фото: скріншот із відео

На кадрах, знятих із дрона, видно, як росіянин пливе, тримаючи над головою білий прапор

На Запорізькому напрямку російський окупант знайшов спосіб здатись в полон Силам оборони України. Для цього йому довелося долати водну перешкоду. Відповідне відео поширив Telegram-канал InformNapalm.

На кадрах, знятих із дрона, видно, як росіянин пливе, тримаючи над головою білий прапор. На березі до нього підбігає український військовий.

«Російським військам у Криму теж не завадило б вже зараз починати тренування вплав долати Керченську протоку, бо міст скоро може вже не працювати», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно почастішали випадки суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Також під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад

Теги: прапор полон відео

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