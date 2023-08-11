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Російські офіцери все частіше вчиняють суїцид: розвідка пояснила причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російські офіцери все частіше вчиняють суїцид: розвідка пояснила причину
Андрій Юсов
фото: «Суспільне»

Російські загарбники бояться українських військових

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно почастішали випадки суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає «Укрінформ».

«Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – «Главком»)», – розповів представник ГУР.

За його словами, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом – від рядових до генералів і командувачів, у межах проєкту «Хочу жить», якщо вони здадуться у полон. Юсов переконаний, що це найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.

«Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що йдеться про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що йтиметься саме про захоплення у полон», – пояснив представник розвідки.

На питання про те, яким є портрет коригувальників, що фактично вбивають співгромадян, Юсов відповів, що це, на жаль, можуть бути різні люди, які, у тому числі, можуть ностальгувати за радянською імперією зла.

Нагадаємо, під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад. 

Теги: розвідка окупанти самогубство

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