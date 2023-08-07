Полонені окупанти-білоруси записали звернення до Лукашенка (відео)

Загарбники здивовані, чому їх досі не обмінюють із жовтня 2022 року

Громадяни Білорусі, які воювали на боці російських окупантів проти України, звернулися до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Двоє військовополонених попросили його забрати їх додому. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі «Хочу жити».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Білоруси-окупанти здивовані, чому їх досі не обмінюють.

Зюзюнчик Максим Миколайович і Герилович Андрій Андрійович воювали як найманці проти України. У полоні перебувають з осені 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загарбники просять обміняти їх на українських військовополонених, які, можливо, знаходяться на території Білорусі чи РФ. Крім того, окупант попросив Лукашенка навіть розглянути можливість їхнього обміну на політв'язнів.

«Не знаю, наскільки ми вже свої для вас, але я сподіваюся, що ви нас заберете, те, що ви нас не забудете. Десь ми вчинили неправильно, у нас своя ідеологія. Якщо ми вам потрібні, ми дуже просимо, щоб цей обмін відбувся і якнайшвидше», – каже полонених білорус.

Раніше Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації «під чужим прапором» на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі. Росія хоче використати «вагнерівців» для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України.