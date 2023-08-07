Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня

Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині

Російська атака по Покровську, Україна повернула з полону понад 20 воїнів, митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти. «Главком» зібрав у добірку новини 7 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Російська атака по Покровську

Російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

Україна повернула з полону понад 20 воїнів

З полону повернули ще 22 українських воїнів Збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

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Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти

Екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) звільнено під заставу. За нього внесли понад 33,3 млн грн.

На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла. Зокрема, заставу внесли близько тисячі людей.

Влада поверне великі штрафи для підприємців

Від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату. Варто зауважити, від 1 серпня повернулися перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Днями у Верховній Раді ухвалять план податкових перевірок. До кінця поточного року перевірять усі підприємства.

Окупанти атакували село на Запоріжжі хімічними боєприпасами

Російські окупанти застосували на півдні Україні хімічні боєприпаси. Зазначається, що минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив два артилерійських обстріли з реактивних систем залпового вогню боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.