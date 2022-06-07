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    Думки вголос

    Росіян чекає болісний процес самоідентифікації

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Кремль задурив громадянам голови - Росіян чекає болісний процес самоідентифікації
    Кремль задурив громадянам голови
    фото з відкритих джерел

    Росія більше не буде регіональним лідером

    Мовою оригіналу

    Почему Кремль так болезненно воспринимает (вплоть до ненависти и стремления уничтожить) процесс самоидентификации постсоветских государств – давно думаю об этом.

    Я уже когда-то писала на эту тему, но еще раз напишу. Кремль все никак не может понять, что все постсоветские государства сегодня развиваются как национальные.

    Думаю, российская власть так болезненно воспринимает процесс самоидентификации бывших стран СССР не только из-за геополитических амбиций. Но и из-за боязни самоидентификации неимперской и несоветской России. А это неизбежная перспектива для РФ. Именно поэтому, кстати, недееспособен ни один проект на постсоветском пространстве.

    В сущности, даже до войны отношения России с постсоветскими странами строились по принципу «исторического материализма». С одной стороны, была постоянная апелляция к совместному прошлому, культурным и человеческим связям, а с другой, – действовал принцип «каждый сам за себя».

    И дело не в персональном составе власти в той или иной стране СНГ, личных качествах и мировоззрении того или иного лидера. Дело в том, что ни одна из стран СНГ, включая Россию как инициатора (до 2014 года), не достигла того самодостаточного уровня развития (политического и экономического), чтобы другим по-настоящему в качестве образца что-то предлагать.

    Если Россия хотела быть лидером, то надо было работать, прежде всего, над собственным качеством, а не концентрироваться исключительно на зловредной деятельности против всех остальных.

    Смена же «догоняющей стратегии» на «стратегию взлома» в отношениях с Западом с последующей аннексией Крыма, военным заходом на Донбасс, а затем и полномасштабным вторжением в Украину, и вовсе выбросит Россию на обочину мировых процессов.

    В этом смысле военный разворот Кремля в сторону Украины не только не избавляет РФ от необходимости самоидентификации, а только ускорит этот процесс. И варианты тут могут быть самые разные.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Донбас війна путінський режим Україна СРСР СНГ окупація #stoprussia
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    Росіян чекає болісний процес самоідентифікації