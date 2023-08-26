На Житомирщині загинули троє українських льотчиків – волонтери

Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29, брав участь у повітряній обороні Києва

Серед загиблих – Андрій Пільщиков із позивним «Джус»

На Житомирщині загинули троє українських льотчиків, серед них Андрій Пільщиков із позивним «Джус». Про це повідомили знайомий «Джуса» Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах.

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Попередньо у відомо, що аварія сталася 25 серпня. Зіткнулись навчальні літаки Л-39.

У Повітряних силах обіцяють опублікувати офіційний коментар згодом, з огляду на певні обставини та розпочате слідство.

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Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29, брав участь у повітряній обороні Києва.

В інтерв’ю західним медіа закликав партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові навчати українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.

Також Данія оголосила про початок навчання українських пілотів і назвала дату.