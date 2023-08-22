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Навчання пілотів: Пентагон повідомив, чим США допомагатимуть українським льотчикам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчання пілотів: Пентагон повідомив, чим США допомагатимуть українським льотчикам
фото з відкритих джерел

Українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16

Сполучені Штати Америки готові навчати українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання. Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує пресслужба відомства. 

«США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни», – зазначила вона.

За її словами, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу щодо навчання, відставатимуть від графіка, або потрібно буде навчити додаткову кількість українських льотчиків, тоді до процесу навчання приєднаються і США.

Сінгх також зазначила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це займе деякий час.

Нагадаємо, Данія оголосила про початок навчання українських пілотів і назвала дату.

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Теги: Нідерланди Данія навчання льотчик США

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