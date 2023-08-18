Данія оголосила про початок навчання українських пілотів і назвала дату

У навчанні українців візьме участь коаліція з 11 країн

Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня. Про це заявило пресслужба міністерства оборони Данії, повідомляє CNN.

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Як зазначається, у навчанні українців візьме участь коаліція з 11 країн. Детальнішої інформації міноборони Данії не повідомило.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.