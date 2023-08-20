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Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії
Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F-16
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що вся Україна пишається своїми захисниками, і побажав їм успіху

У межах робочого візиту до Королівства Данія президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup. Про це інформує Офіс президента.

У супроводі прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і командування Королівських ВПС Глава держави ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16 Fighting Falcon та програмою підготовки українських пілотів на цих літаках.

Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії фото 1

Він поспілкувався з українськими льотчиками, які проходять навчання із застосування літаків F-16 для захисту українського неба.

«Вітаю вас, шановні панове офіцери й солдати, пілоти та інженери. Ви – майбутнє безпеки нашого неба. Маю честь сьогодні бути тут на запрошення Прем’єр-міністра Данії. Хочу подякувати Метте та її команді, усьому данському народу. Це справді історичний крок від дружньої Данії, що наші пілоти навчаються на F-16», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії фото 2

Президент зазначив, що знає про велику мотивацію українських льотчиків та інженерів швидко й ефективно опанувати нову техніку.

«Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас», – сказав він.

Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 у Данії фото 3

Володимир Зеленський також вручив українським військовим державні нагороди. Президент наголосив, що вся Україна пишається своїми захисниками, і побажав їм успіху.

Під час відвідання бази глава держави оглянув винищувачі F-16, ознайомився з їхніми можливостями та особливостями експлуатації.

Як відомо, на Заході є група посадовців, які спонукають Україну до територіальних компромісів з Росією, але ані Київ, ані Москва не приймають такий варіант завершення війни.

Нагадаємо, Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

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Теги: Данія Володимир Зеленський навчання Україна президент суверенітет Офіс президента державні нагороди запрошення

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