Навчання пілотів на винищувачах: льотчик ЗСУ розкрив деталі програми

F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі

Інженери, найімовірніше, навчатимуться особливостям обслуговування авіатехніки не менше шести місяців

Зарубіжні союзники склали програму навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 з урахуванням побажань української сторони. Навчальний курс не має чітких часових рамок. Про це повідомив льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону.

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Так, у ній будуть набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і «в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям», пояснив льотчик, який уже проходить навчання польотах на F-16.

Він зазначив, що навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків. При цьому Moonfish додає, що освоїти цей винищувач четвертого покоління можна за пів року. Разом з тим інженери, найімовірніше, навчатимуться особливостям обслуговування цієї авіатехніки не менше шести місяців.

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Також Moonfish звернув увагу, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.

Щодо вимог з володіння англійською мовою, що вони були «дуже серйозними», додав пілот.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня. Згодом міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.