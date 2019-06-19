НАБУ відкрило справу щодо розтрати 44 млн грн на будівництві казарм



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Представники «Громадського патруля» відвідали місце забудови і показали, що казарм дійсно ще немає

Національне антикорупційне бюро, за зверненням юристів «Тисни» (Bihus.Info) і рішенням суду, розпочало розслідування щодо розтрати 44 млн грн на будівництві казарм для військових.

Про це йдеться у відповіді НАБУ та витягу з ЄРДР, повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що детективи Національного антикорупційного бюро розпочали розслідування щодо чиновників Збройних Сил України, які за змовою з двома фірмами, ймовірно, розтратили 44 мільйони гривень.

Нагадаємо, у березні журналісти Ініціативного руху «Громадський патруль» з’ясували, що в ЗСУ провели шість відкритих торгів на будівництво казарм у м. Бахмут Донецької області. Переможцями стали ПП «Проект-Актів» та ТОВ «Спецтехресурс».

За домовленістю, побудувати їх мали до 15 березня 2019 року. Але звіти від підрядника на «Prozorro» станом на 19 червня відсутні. Представники «Громадського патруля» відвідали місце забудови і показали, що казарм дійсно ще немає.

Після звернення до юристів «Тисни» (Bihus.Info) журналісти повідомили НАБУ про це правопорушення. За постановою суду, детективи зареєстрували провадження за статтею 191 – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Відповідальність за цією статтею передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.