Ситуація на Херсонщині. Пентагон прорахував майбутні дії росіян

Окупанти поблизу Херсона окопуються та готують оборону

Успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії. Таку думку висловив під час брифінгу представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер. За його словами, погодні умови все більш впливають на хід бойових дій.

«У міру того, як ми наближаємося до зими, такі аспекти, як місцевість, бруд, сніг, лід викликатимуть проблеми не лише для українців, а й для росіян. І тому ви бачите, як Україна проводить контрнаступ, щоб скористатися часом. А тим часом росіяни намагаються зміцнити свою оборону та утримати територію, яка в них є. І тому наша увага буде, як і раніше, зосереджена на підтримці українців у цій боротьбі у міру того, як ми входитимемо в зимовий час, щоб у них був найкращий шанс повернути свою територію», – сказав Пет Райдер.

Представник Пентагону також зазначив, що перехід до оборони російських військ може свідчити про два варіанти дій окупантів.

«Можливо, вони хочуть захищати цю територію у довгостроковій перспективі, або це може бути частиною ар'єргардних дій, коли вони захочусь піти з цієї (Херсонської) області. Незважаючи на це, ви бачите, як українці чинять на них тиск, і, як я вже згадував, ми зосереджені на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху», – зазначив представник Пентагону.

На уточнююче запитання журналістів, про яку саме допомогу йдеться, Пет Райдер відповів, що США надає військову допомогу згідно із запитами Міністерства оборони України та після консультацій із союзниками та партнерами. Однак у пріоритеті залишаються постачання систем ППО.

Як повідомлялося, США відреагували на заяви, щодо розкрадання американської допомоги в Україні. Після перевірок США не знайшли доказів поширеного перенаправлення американської допомоги у сфері безпеки в Україні.

Також нагадаємо, що Пентагон повідомив, про кількість страченої російської військової техніки у війні проти України.