Окупанти в паніці підривають мости: що відбувається на Херсонщині (фото)

Рашисти підірвали Дар'ївський, Тягинський, Нововасильївський мости та міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона

Війська РФ посилили фортифікаційні споруди на підступах до греблі Каховської ГЕС

Окупанти масово підтривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. Цю інформацію підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Рашисти підірвали Дар'ївський, Тягинський, Нововасильївський мости та міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал.

За словами Хланя, також підірвано мости в селі Новокаїри (Милівська сільська громада Бериславського району) та Миловому. «Окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Вони готують собі таким чином відхід для того, щоб пригальмувати натиск ЗСУ», – сказав Хлань.

За словами херсонського депутата, військових РФ вже не видно у напрямку Бериславського району. Від Генштабу ЗСУ офіційних повідомлень про це не було.

Разом із цим, за словами Хланя, війська РФ посилили фортифікаційні споруди на підступах до греблі Каховської ГЕС (Козацьке та Веселе), у Наддніпрянському.

У місцевих соцемережах почала поширюватися паніка, що підрив мостів – це маркер відступання і що рашисти втрачають контроль над областю.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.