Позакидало аж на дерева: ЗСУ на Херсонщині влучили в кафе, де обідали окупанти

У Зеленівці прилетіло в кафе «Фариз», де рашисти обідали, а неподалік окопувались

Збройні сили України атакували позиції окупантів у селищі Зеленівка на Херсонщині. Воїни за наведенням партизанів влучили в кафе, де обідали російські загарбники. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Крім того, рашисти окупувались неподалік від самого кафе.

«У Зеленівці прилетіло в кафе «Фариз», де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було – позакидало їх аж на дерева», – сказав Хлань.

Раніше повідомлялося, що окупанти масово підтривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. У місцевих соцемережах почала поширюватися паніка, що підрив мостів – це маркер відступання і що рашисти втрачають контроль над областю.

Також повідомлялося, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.

До слова, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.