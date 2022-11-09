Розвідка повідомила, скільки військ Росія тримає у Херсоні

За даними української розвідки, росіяни депортують жителів Херсона, оскільки так легше вести бойові дії

Українська розвідка оцінює кількість російських окупаційних військ на обороні Херсона у 30-50 тис. Щоб відбити місто українським військовим знадобиться певний час. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю La Repubblica.

Скібіцький пояснив причини, з яких окупанти влаштували евакуацію мирних жителів з Херсона.

«По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Будуть введені буряти, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами», – зазначив він.

При цьому представник української розвідки розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тис. окупантів, і українським військам буде необхідний час, аби відбити його.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів.

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.

До слова, триває 259 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.