Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, скільки військ Росія тримає у Херсоні

Надія Клочко
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки військ Росія тримає у Херсоні
Окупанти готуються до оборони у Херсоні
фото з відкритих джерел

За даними української розвідки, росіяни депортують жителів Херсона, оскільки так легше вести бойові дії

Українська розвідка оцінює кількість російських окупаційних військ на обороні Херсона у 30-50 тис. Щоб відбити місто українським військовим знадобиться певний час. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю La Repubblica.

Скібіцький пояснив причини, з яких окупанти влаштували евакуацію мирних жителів з Херсона.

«По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Будуть введені буряти, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами», – зазначив він.

При цьому представник української розвідки розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тис. окупантів, і українським військам буде необхідний час, аби відбити його.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. 

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії

До слова, триває 259 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: окупанти окупація війна розвідка Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За наведенням партизанів українські воїни знищити загарбників на Херсонщині
Позакидало аж на дерева: ЗСУ на Херсонщині влучили в кафе, де обідали окупанти
Сьогодні, 14:44
Арестович вважає, що у результаті величезних втрат РФ фронт почне сипатися через 2-3 місяці
Арестович пояснив, що відбувається на Херсонщині
Сьогодні, 13:33
Чеченці прибули в район населеного пункту Новософіївка Херсонської області
На Херсонщині окупанти посилили своє угруповання підрозділом «кадировців»
Вчора, 08:19

Події в Україні

Розвідка повідомила, скільки військ Росія тримає у Херсоні
Розвідка повідомила, скільки військ Росія тримає у Херсоні
Російські хакери розсилають українцям листи зі шкідливими лінками
Російські хакери розсилають українцям листи зі шкідливими лінками
Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ
Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ
Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
Позакидало аж на дерева: ЗСУ на Херсонщині влучили в кафе, де обідали окупанти
Позакидало аж на дерева: ЗСУ на Херсонщині влучили в кафе, де обідали окупанти
Окупанти в паніці підривають мости: що відбувається на Херсонщині (фото)
Окупанти в паніці підривають мости: що відбувається на Херсонщині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
93K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
64K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
36K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
34K
Путін скоро отримає проблеми від власної армії
29K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту