Напад «вагнерівців» із території Білорусі: Наєв оцінив загрозу
Якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, що це буде для них самогубством
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу «вагнерівців» із території Білорусі. Про це повідомляє Military Media Center.
Генерал Наєв наголосив, що ситуація на північному кордоні контрольована. Він зазначив, що Сили оборони і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів.
«Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби – від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7», – повідомив генерал.
Сергій Наєв зазначив, якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, що це буде для них самогубством.
«Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», – пояснив він.
Раніше повідомлялося, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.
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