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Напад «вагнерівців» із території Білорусі: Наєв оцінив загрозу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Напад «вагнерівців» із території Білорусі: Наєв оцінив загрозу
Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7, каже Наєв
фото з відкритих джерел

Якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, що це буде для них самогубством

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу «вагнерівців» із території Білорусі. Про це повідомляє Military Media Center.

Генерал Наєв наголосив, що ситуація на північному кордоні контрольована. Він зазначив, що Сили оборони і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів.

Генерал Наєв
Генерал Наєв
фото з відкритих джерел

«Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби – від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7», – повідомив генерал.

Сергій Наєв зазначив, якщо окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, що це буде для них самогубством.

«Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.

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Теги: окупанти самогубство Сергій Наєв кордон ворог

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