Король виявився голим. Перші підсумки заколоту в Росії

Путін показав слабкість. Терористів уже не мочать у сортирах, а радісно з ними братаються, аби не було війни

Путінській системі завдано ще одного серйозного удару

Підсумок щодо вагнерівського заколоту на цей момент.

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Що ми знаємо:

Заколот готувався заздалегідь, заяви Пригожина про обстріл таборів «Вагнера» – цирк.

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Швидше за все, спусковим гачком став наказ Міноборони РФ про загін ПВК у стійло, Пригожин сприйняв його як початок ліквідації «Вагнера» (це воно і було).

Системи оборони всередині РФ немає. Все, що могло чинити опір, стягнуте в Україну. Вагнерівці не зустріли жодного опору, окрім авіаційного.

Підсумок такого протистояння – 6 збитих вертольотів, 1 літак, 1 спалена нафтобаза.

Пригожин поїде до Білорусі, справи проти нього та вагнерівців закриті.

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Путін показав слабкість. Терористів уже не мочать у сортирах, а радісно з ними братаються, аби не було війни.

Чого ми не знаємо:

Найголовніше – ми не знаємо початкових цілей Пригожина. Можливо, ними був вихід на домовленості, що дозволяють зберегти ПВК та отримати особисту недоторканність.

Ми не знаємо всіх домовленостей. Те, що озвучив Пєсков, вочевидь не все.

Ми не знаємо, які наслідки будуть для Шойгу та Герасимова. Те, що зі слів Пєскова їхнє питання не обговорювалося з Пригожиним, малозначне. Їх можуть прибрати, наприклад, під приводом поганої протидії вагнерівському рейду.

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Ми не знаємо, що буде з бійцями «Вагнера», чи підуть вони до Білорусі з Пригожиним.

Ми не знаємо, чи Білорусь є фінальною точкою для Пригожина та Ко, чи буде подальший трансфер до Африки.

Мої думки:

Враховуючи, скільки всього ми не знаємо, робити остаточні висновки зарано.

У будь-якому випадку ми у виграші, нехай він і менший, ніж очікувалося вчора в середині дня.

Путінській системі завдано ще одного серйозного удару. Король виявився зовсім голим. Це показала українська армія при обороні країни, це показав рейд найманців у Росії.

Путч ДКНС був невдалим, але прискорив розпад СРСР. Заколот «Вагнера» – це інша історія, але симптоми руйнування легітимності режиму можуть бути схожими.