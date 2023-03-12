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Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
фото з відкритих джерел

Ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована

У російських військах, що знаходяться на території Білорусі, було проведено ротацію. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв наголосив, що загроза наземних дій росіян із північного напрямку залишається низькою.

«Загроза з північного напрямку – низька. На території Білорусі дійсно перебувають російські війська. Однак українські прикордонники і військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога», – заявив він.

Нещодавно в Білорусі була проведена ротація російських військ, частина з них була виведена.

«Наразі є інформація про те, що на території Білорусі залишилися на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили», – сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначив, що ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована.

Нагадаємо, що Білий дім оцінив, чи є загроза вторгнення білорусів в Україну.

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Теги: прикордонники Сергій Наєв

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