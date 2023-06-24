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«Фронт починає сипатися». «Російський добровольчий корпус» закликав до збройного повстання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Фронт починає сипатися». «Російський добровольчий корпус» закликав до збройного повстання
Пригожин підняв військовий заколот: захоплено Ростов та Воронеж, Москва – наступна
фото з відкритих джерел

Легіон «Свобода Росії», який спільно з РДК проводив рейди на Бєлгородщину, також закликав російських солдатів й офіцерів «розгорнути свою зброю на вежі Кремля»

«Російський добровольчий корпус», що здійснював рейди на територію Бєлгородської області, закликав своїх прихильників до активних дій на тлі заколоту власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це йдеться у відеозверненні командира РДК Дениса Нікітіна.

Він сказав, що «щиро вболіває за успіх місії Пригожина», оскільки «кривавий кремлівський режим можна знести лише шляхом збройного повстання».

Нікітін зазначив, що зараз він перебуває з бійцями РДК на фронті.

«Фронт починає сипатися – деморалізовані та позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута та на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору», – йдеться в підписі до відео.

Також Нікітін закликав всіх прихильників РДК до активних дій, оскільки «у всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої батьківщини», маючи на увазі Росію.

Командир РДК також наголосив, що зараз завдання його угруповання – допомагати Збройним силам України рухати фронт далі й звільняти окуповані українські землі.

«Бійці РДК, які перебувають на території РФ, – мобілізовані. Вони готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана. І я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК прискорюють нашу спільну перемогу», – резюмував Нікітін.

Легіон «Свобода Росії», який спільно з РДК проводив рейди на Бєлгородщину, також закликав російських солдатів й офіцерів «розгорнути свою зброю на вежі Кремля».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

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Теги: росія переворот Москва держпереворот Євген Пригожин ПВК «Вагнер»

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