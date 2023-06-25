Пригожина ймовірно ліквідують у Білорусі – CNN

«Путін не пробачає зрадників»

Ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі. Про це повідомляє CNN.

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Таку думку заявила ексочільниця московського бюро CNN, дослідниця країн колишнього СРСР та експертка з питань Росії Джилл Догерті.

«Путін не пробачає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: «Пригожин, ти йди в Білорусь», він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить», – зазначила Догерті.

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За словами Джилл Догерті, цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває.

Багато чого залишається незрозумілим, наприклад, що буде далі з Пригожиним, як зміниться його роль у ПВК «Вагнера» та участь «вагнерівців» у війні проти України загалом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у суботу, що «не може відповісти», яку позицію займе Пригожин у Білорусі. Сам Пригожин надав мало подробиць про згоду зупинити наступ на Москву.

«Група «Вагнера» є «незалежною бойовою компанією» з іншими умовами, ніж у регулярних російських військових. Наприклад, бійців «Вагнера» годують краще, ніж регулярних військових – тобто повна асиміляція «вагнерівців» в армії РФ буде складною. Ці люди лояльні до людини, Пригожина, а не до країни, не до її місії. Я думаю, що у нас є ще багато питань, на які зараз немає відповіді», – заявив у суботу майор армії США у відставці Майк Лайонс.

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Нагадаємо, що танк ПВК «Вагнер», який застряг у воротах ростовського цирку, став символом усієї сучасної Росії, зокрема й заколоту Євгена Пригожина. Так званий переворот не протримався й добу, тож ця світлина – яскрава ілюстрація всієї суті повстань у країні-агресорці.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).