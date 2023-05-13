Наступ у Бахмуті: ЗСУ відбили ще частину міста

Українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті

Українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції – це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка», – сказав він.

Череватий зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контратаки.

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За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що саном на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак.