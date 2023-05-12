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Росія зазнала великих втрат – Міноборони про ситуацію у Бахмуті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія зазнала великих втрат – Міноборони про ситуацію у Бахмуті
фото з відкритих джерел

Жодної позиції у Бахмуті цього тижня українські сили не втратили

Російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр.

«Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування», – констатувала Маляр.

Насправді ж реальна ситуація протягом тижня, за словами Маляр, така, що попри наявність зброї:

  • ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
  • ворог зазнав великих втрат у живій силі;
  • наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
  • жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, ватажок «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього. Міноборони Росії визнало нехарактерно швидкі контратаки України.

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Теги: росія Міноборони місто лічильник втрати ворог контрнаступ

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