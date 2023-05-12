Росія зазнала великих втрат – Міноборони про ситуацію у Бахмуті

Жодної позиції у Бахмуті цього тижня українські сили не втратили

Російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр.

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«Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування», – констатувала Маляр.

Насправді ж реальна ситуація протягом тижня, за словами Маляр, така, що попри наявність зброї:

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ворогу не вдалось реалізувати свої плани;

ворог зазнав великих втрат у живій силі;

наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, ватажок «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього. Міноборони Росії визнало нехарактерно швидкі контратаки України.