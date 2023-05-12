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Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
Eкраїнські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті
фото з відкритих джерел

Небезпека оточення військами РФ значних українських сил у Бахмуті минула

Українські сили прорвали деякі російські рубежі під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього. Міноборони Росії визнало нехарактерно швидкі контратаки України.

Аналітики зазначають, що розгортання недостатньо боєздатних сил на флангах навколо Бахмута означає, що російське міністерство оборони відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил.

Російське міноборони, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль на бахмутському напрямку до січня 2023 року, що, ймовірно, спонукало Пригожина активізувати зусилля в Соледарі - Бахмуті в січні і публічно поскаржитися на відсутність підтримки з боку міноборони, починаючи з лютого 2023 року.

У березні та квітні міноборони Росії ненадовго виділило більше ресурсів на бахмутську ділянку фронту, направивши в район танки Т-90, сили ВДВ та мобілізованих резервістів.

Пригожин заявив 24 квітня, що військове відомство розгорнуло лише нерегулярні та деградуючі підрозділи для утримання флангів Бахмута, і нездатність цих підрозділів виконати навіть це обмежене завдання вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та на інших аналогічних ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контратак, вважають аналітики.

Розподіл сил у поєднанні зі змінами на полі бою також передбачає, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула, зазначили в ISW.

Сили «Вагнера», ймовірно, продовжать проводити фронтальні атаки в Бахмуті, що дозволить українським силам провести організований відхід із загрозливих районів, а не зіткнутися з великомасштабним оточенням, робить висновок ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки вона чекає на поставку обіцяної військової допомоги.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков суперечить довоєнним виправданням Кремля щодо війни, стверджуючи, що російська «спецвійськова операція» почалася як «конфлікт між Росією та Україною».
  • Неназвані джерела в Кремлі заявили, що нещодавня риторика Пригожина «серйозно турбує вище керівництво» Росії.
  • Міністерство оборони Росії спростувало інформацію України та США про те, що в ніч на 4 травня зенітний комплекс Patriot збив ракету «Кинджал».
  • Російська окупаційна влада захопила кафедральний собор Православної Церкви України в Сімферополі, оскільки в окупованому Росією Криму тривають утиски Української Православної Церкви.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове - Кремінна.
  • Повідомляється, що українські сили продовжували проводити локалізовані контратаки в районі Бахмута.
  • Російські війська обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.
  • Росія повинна виробляти понад 29 мільйонів снарядів на рік, щоб задовольнити вимоги Пригожина щодо використання 80 тис. снарядів на день – у 13 разів більше, ніж річний рівень виробництва Росії до вторгнення.
  • Російські офіційні особи продовжують погрожувати та намагатися маніпулювати міжнародними гуманітарними зусиллями, погрожуючи розпустити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої закінчується 18 травня.
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW фото 1

Нагадаємо, 11 травня Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.

Теги: ПВК Вагнера окупанти росія війна ЗСУ Бахмут

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