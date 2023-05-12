Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW

Eкраїнські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті

Небезпека оточення військами РФ значних українських сил у Бахмуті минула

Українські сили прорвали деякі російські рубежі під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього. Міноборони Росії визнало нехарактерно швидкі контратаки України.

Аналітики зазначають, що розгортання недостатньо боєздатних сил на флангах навколо Бахмута означає, що російське міністерство оборони відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил.

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Російське міноборони, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль на бахмутському напрямку до січня 2023 року, що, ймовірно, спонукало Пригожина активізувати зусилля в Соледарі - Бахмуті в січні і публічно поскаржитися на відсутність підтримки з боку міноборони, починаючи з лютого 2023 року.

У березні та квітні міноборони Росії ненадовго виділило більше ресурсів на бахмутську ділянку фронту, направивши в район танки Т-90, сили ВДВ та мобілізованих резервістів.

Пригожин заявив 24 квітня, що військове відомство розгорнуло лише нерегулярні та деградуючі підрозділи для утримання флангів Бахмута, і нездатність цих підрозділів виконати навіть це обмежене завдання вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та на інших аналогічних ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контратак, вважають аналітики.

Розподіл сил у поєднанні зі змінами на полі бою також передбачає, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула, зазначили в ISW.

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Сили «Вагнера», ймовірно, продовжать проводити фронтальні атаки в Бахмуті, що дозволить українським силам провести організований відхід із загрозливих районів, а не зіткнутися з великомасштабним оточенням, робить висновок ISW.

Ключові висновки ISW:

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