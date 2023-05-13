ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута – ISW

Запланований Києвом контрнаступ поки не розпочався

Станом на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На кадрах з геолокацією, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Це відео підтверджує свідчення численних російських воєнних блогерів про те, що ЗСУ успішно діють на північному заході Бахмута.

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У п'ятницю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. А ватажок «Вагнера» Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Бахмута, щоб «самостійно оцінити цю ситуацію».

Російські воєнні блогери та інші помітні в інформаційному просторі прихильники війни реагують на контратаки ЗСУ з різним ступенем тривожності, зазначається у звіті ISW. Багато хто вважає, що остання активність українських військових у районі Бахмута – і є початок великого весняного контрнаступу України.

Українські, а також американські офіційні особи тим часом кажуть, що запланований Києвом контрнаступ поки не розпочався. Ганна Маляр у п'ятницю заявила, що ЗСУ поки що ведуть оборонні дії, які іноді передбачають і контратаки. У цьому ключі висловилися анонімний високопоставлений американський військовий і ще один західний чиновник, на яких посилається телеканал CNN.

Ключові висновки ISW:

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11 травня під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму високопосадовці Росії запропонували низку внутрішніх репресій і заходів цензури.

Посол США в ПАР Рубен Брігеті звинуватив ПАР у завантаженні російського корабля боєприпасами та зброєю у грудні 2022 року, що суперечить її проголошеній нейтральній позиції щодо війни в Україні.

Міноборони РФ спробувало відволікти та заспокоїти інформаційний простір з приводу можливого українського контрнаступу на харківсько-луганському фронті.

Російські сили продовжують обмежені наземні атаки в Бахмуті та навколо нього.

Російські джерела продовжують заявляти про можливу підготовку українських контрнаступів на півдні України.

Російські війська продовжують вербувати засуджених і створювати добровольчі батальйони в рамках мобілізаційних заходів.

Високопосадовці Росії заявляють, що вживають активних заходів для повернення на окуповану Україну переселенців та незаконно депортованих українських громадян, у тому числі українських дітей.

Нагадаємо, триває 444-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.