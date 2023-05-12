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ЗСУ наступають у Бахмуті, Пригожин кличе на допомогу Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ наступають у Бахмуті, Пригожин кличе на допомогу Шойгу
фотоколаж 24 каналу

Ватажок «вагнерівців» заявив, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ

Ватажок «Вагнера» Євген Пригожин вкотре нагадав про конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Він запросив очільника міноборони РФ у Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

Ватажок «Вагнера» запросив Шойгу у Бахмут публічно, заявивши про те, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ.

ЗСУ наступають у Бахмуті, Пригожин кличе на допомогу Шойгу фото 1

«На флангах ПВК «Вагнер», де перебувають підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контрнатак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути у Бахмут, щоб самостійно оцінити обстановку, що склалася», – заявив Пригожин у відкритому листі, адресованому Шойгу.

Раніше засновник приватної військовї компанії «Вагнер» Євген Пригожин зняв відео, у якому показав поле, нібито засіяне трупами його найманців. На тлі цього видовища він емоційно вилаяв керівництво армії РФ.

Як повідомлялося, російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ відео Бахмут конфлікт

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