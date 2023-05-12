ЗСУ наступають у Бахмуті, Пригожин кличе на допомогу Шойгу

Ватажок «вагнерівців» заявив, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ

Ватажок «Вагнера» Євген Пригожин вкотре нагадав про конфлікт з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Він запросив очільника міноборони РФ у Бахмут Донецької області, за який точаться важкі бої. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

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Ватажок «Вагнера» запросив Шойгу у Бахмут публічно, заявивши про те, що українські воїни прорвали фланги, за які відповідали підрозділи ЗС РФ.

«На флангах ПВК «Вагнер», де перебувають підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контрнатак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути у Бахмут, щоб самостійно оцінити обстановку, що склалася», – заявив Пригожин у відкритому листі, адресованому Шойгу.

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Раніше засновник приватної військовї компанії «Вагнер» Євген Пригожин зняв відео, у якому показав поле, нібито засіяне трупами його найманців. На тлі цього видовища він емоційно вилаяв керівництво армії РФ.

Як повідомлялося, російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр.