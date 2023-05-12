ЗСУ показали, як в Бахмуті знищили групу ворожих штурмовиків (відео)

Аеророзвідка зафіксувала рух штурмової групи ворога

Артилеристи ЗСУ знищили двома влучними пострілами штурмову групу росіян у Бхмуті. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковника Олександр Сирський, а також оприлюднив відео.

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«Аеророзвідка 127-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!» - написав він та опублікував відео.

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Ватажок «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього. Міноборони Росії визнало нехарактерно швидкі контратаки України.