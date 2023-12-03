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Гуменюк повідомила про звільнення з посади речниці оперативного командування «Південь»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гуменюк повідомила про звільнення з посади речниці оперативного командування «Південь»
Чутки про те, що речниця Сил оборони півдня України піде з посади з’явилися у ЗМІ в середині листопада
фото: Наталя Гуменюк/Facebook

Речниця не розкрила подробиці свого звільнення

Речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк повідомила про звільнення з посади .

«Коли попереду багато цікавого», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Подробиць Наталя Гуменюк не навела, утім тепер на її сторінці у Facebook місцем роботи вказана пресслужба Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Чутки про те, що речниця Сил оборони півдня України піде з посади з’явилися у ЗМІ в середині листопада. Серед можливих причин тоді називали незадоволення Офісу президента оприлюденням Гуменюк зведень, особливо щодо перемог ЗСУ.

Як відомо, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.

До відома, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Теги: президент Володимир Зеленський звільнення

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