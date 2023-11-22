До складу було введено міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. У засіданнях більше не буде колишнього голови Державної служби спеціального зв'язку, Юрія Щиголя. Відповідний указ №771/2023 оприлюднений на сайті глави держави.

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Тепер до складу було введено міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Ю.Щиголя», – додається у документі.

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Нагадаємо, українські правоохоронці викрили злочинну схему, в якій брало участь керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Зокрема, стало відомо, що колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень.

Організатором схеми став власник групи компаній, з яким Жора та Щиголь нібито були у змові.

Кабінет Міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.