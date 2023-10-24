Гуменюк пояснила, навіщо Росія скинула невідому вибухівку у Чорному морі

Наталія Гуменюк заявила, що РФ намагається зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України

Декілька днів в акваторії було відносне затишшя ворожої авіації, однак сьогодні Росія завдала ударів

Росія активізувала свою тактичну авіацію в акваторії Чорного. РФ використала невідому вибухівку. Про це повідомляє Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, декілька днів в акваторії було відносне затишшя ворожої авіації, однак сьогодні Росія завдала ударів.

«Ми декілька днів не спостерігали підльотів до морських шляхів та скидань невідомих вибухових пристроїв. Сьогодні активізувався та скинув чотири невідомі пристрої, очевидно намагаючись зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України», – сказала вона.

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Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили намагаються максимально знищити потенціал армії Російської Федерації. Наразі бойові дії ведуться і на території анексованого Криму.

Раніше окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі.

Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.