Головна Новини
search button user button menu button

Гуменюк пояснила, навіщо Росія скинула невідому вибухівку у Чорному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гуменюк пояснила, навіщо Росія скинула невідому вибухівку у Чорному морі
Наталія Гуменюк заявила, що РФ намагається зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України
фото з відкритих джерел

Декілька днів в акваторії було відносне затишшя ворожої авіації, однак сьогодні Росія завдала ударів

Росія активізувала свою тактичну авіацію в акваторії Чорного. РФ використала невідому вибухівку. Про це повідомляє Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, декілька днів в акваторії було відносне затишшя ворожої авіації, однак сьогодні Росія завдала ударів.

«Ми декілька днів не спостерігали підльотів до морських шляхів та скидань невідомих вибухових пристроїв. Сьогодні активізувався та скинув чотири невідомі пристрої, очевидно намагаючись зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили намагаються максимально знищити потенціал армії Російської Федерації. Наразі бойові дії ведуться і на території анексованого Криму. 

Раніше окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі.

Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: ворог населення інфраструктура окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян
Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
22 жовтня, 17:49
Чому взагалі ідея війна почала раптом домінувати?
Війна в одній частині світу підживлює агресивні дії в іншій
8 жовтня, 15:01
Валерій Залужний: «Подякував генералу Міллі за службу для нашої країни»
Залужний обговорив із Міллі перебіг оборонних та наступальних операцій ЗСУ
26 вересня, 20:08
Четвертий енергоблок ЗАЕС було переведено у «гарячий зупин»
МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
4 жовтня, 23:10
Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту між Донеччиною та Луганщиною
Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
27 вересня, 09:28
Партизани проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське в Криму
Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)
2 жовтня, 14:16
Розвідники висадились на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
5 жовтня, 17:22
Наслідки ракетного удару по ізраїльському Ашкелону
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
7 жовтня, 13:32
Уночі 7 жовтня окупанти вдарили по Україні ракетами
Під Миргородом прильот ракети: влада повідомила про наслідки
7 жовтня, 09:33

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
18K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6467
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6105
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4847
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту