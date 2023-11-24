Президент звільнив відразу чотирьох заступників командувача Нацгвардії
Глава держави змінив усіх заступників, включно із першим заступником Володимиром Кондратюком
Сьогодні, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових. Про це йдеться в указах, оприлюдненому на сайті президента України.
Так, відповідно до указів № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:
- Микола Миколенко,
- Олег Сахон,
- Олександр Набок,
- Володимир Кондратюк відповідно.
Призначення
Також президент призначив новими заступниками командувача Нацгвардії:
- Олексія Осипенка,
- Олександра Білоуса,
- Вадима Гладкова.
До відома, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
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