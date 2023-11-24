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Президент звільнив відразу чотирьох заступників командувача Нацгвардії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент звільнив відразу чотирьох заступників командувача Нацгвардії
Президент підписав указ про призначення нових заступників командувача Нацгвардії
фото: Офіс президента

Глава держави змінив усіх заступників, включно із першим заступником Володимиром Кондратюком

Сьогодні, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.  Про це йдеться в указах, оприлюдненому на сайті президента України.

Так, відповідно до указів № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:

  • Микола Миколенко,
  • Олег Сахон,
  • Олександр Набок,
  • Володимир Кондратюк відповідно.

Призначення

Також президент призначив новими заступниками командувача Нацгвардії:

  • Олексія Осипенка,
  • Олександра Білоуса,
  • Вадима Гладкова.

До відома, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Теги: президент Володимир Зеленський Нацгвардія кадрові зміни

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