Президент звільнив відразу чотирьох заступників командувача Нацгвардії

Глава держави змінив усіх заступників, включно із першим заступником Володимиром Кондратюком

Сьогодні, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових. Про це йдеться в указах, оприлюдненому на сайті президента України.

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Так, відповідно до указів № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:

Микола Миколенко,

Олег Сахон,

Олександр Набок,

Володимир Кондратюк відповідно.

Призначення

Також президент призначив новими заступниками командувача Нацгвардії:

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Олексія Осипенка,

Олександра Білоуса,

Вадима Гладкова.

До відома, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.